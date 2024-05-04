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"عربية كشري" داخل نادي الزمالك تثير الجدل.. وأول تعليق من "أبو طارق"

01:09 م السبت 04 مايو 2024
  • عرض 7 صورة
    كشري أبو طارق
  • عرض 7 صورة
    كشري أبو طارق
  • عرض 7 صورة
    كشري أبو طارق
  • عرض 7 صورة
    كشري أبو طارق
  • عرض 7 صورة
    كشري أبو طارق
  • عرض 7 صورة
    كشري أبو طارق
  • عرض 7 صورة
    كشري أبو طارق

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كتب- محمد عمارة:
حالة من الجدل، كان بطلها عربة كشري أبوطارق، بعد ظهورها داخل جدران نادي الزمالك، ما بين مؤيد ومعارض.
وفي أول تعليق، قال حسن يوسف زكي، مالك محلات كشري أبوطارق، لمصراوي، إن عربية الكشري رمزا لعلامتهم التجارية التي يفتخرون بها.
وقال حسن: مش فاهم سر الأزمة وكلام السوشيال ميديا، احنا بنحب نقلل من تراثنا والعربية هي أصل الكشري، عملنا إيفنتات في كذا مكان، عملنا نفس القصة في متحف الحضارة، والعربية راحت قطر أسبوعين وراحت دبي، وكل فرع بيكون لنا عربيات حتى الساحل الشمالي.. فين المشكلة؟".
وكشف تفاصيل ما حدث: الناس في مجلس إدارة الزمالك طلبوا إن احنا نروح، وهم حبايبنا، روحنا الزمالك وقلنا ناخد الموضوع زي ويك إند كأنه إيفنت".
وتابع حسن: مبدأيا قلنا نبدأ خميس وجمعة، عشان شم النسيم، ومستمرين حتى الاثنين المقبل، والناس مبسوطة جدا من اللي حاصل.
وأكمل مالك محلات الكشري: العربية مكملة بعد يوم الاثنين.. بنتكلم حاليا إنها تشتغل خميس وجمعة لإن الإقبال غير عادي.
واختتم: مجلس الإدارة حابين الموضوع وكلموني كذا مرة.



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كشري أبو طارق نادي الزمالك عربة كشري أبوطارق
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