التموين: 75% من المخابز السياحية والأفرنجية في المنيا خفضت أسعارها

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب مشاركة المخابز السياحية والإفرنجية في المنيا إلى 75% من إجمالي 400 مخبز تقريبا بالمحافظة في مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي والفينو طبقا للتوجيه الوزاري الصادر رقم 15 لسنة 2024.

ونص التوجيه، على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وأسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا و100 قرش لوزن 35 جرامًا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مواصلة اللجنة العليا الخاصة بمتابعة أسعار الخبز الحر رصد تحركات الأسعار في ضوء تراجع أسعار الدقيق الحر بمطاحن 72% إضافة إلى عناصر التكلفة.

وقال وزير التموين، إن الأسعار والأوزان والمواصفات الفنية يتم تحديدها في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودا وهبوطا بصفة شهرية.

بدوره، أكد عبد الباسط عبد النعيم، مدير المديرية في محافظة المنيا، أنه تم استلام نحو 20 طلبا من إجمالي المخابز الحرة في المحافظة، لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة، موضحًا أنه جار فحص الطلبات في ضوء الاشتراطات الخاصة بها.

وقال "عبد النعيم"، خلال جولة تفقدية بمحافظة المنيا بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن اشتراطات إصدار ترخيص مخبز سياحية تتضمن ألا تقل مساحته عن 60 مترًا وارتفاعه 4 أمتار، مع أن تكون الأرضيات والحوائط سيراميك، ووجود دورة مياه.

وشملت الاشتراطات، أن يكون العقار المتواجد به المخبز مرخصا وفي حالة وجود المخبز بعقار يسير في إجراءات تصالح مخالفات البناء سيتم إرجاء إصدار الترخيص لحين الانتهاء من التصالح.

ولفت إلى أن المحافظة تضم 4 مطاحن قطاع خاص تقوم بإنتاج الدقيق الحر نسبة استخراج 72%، تقوم بتغطية احتياجات محافظات المنيا والفيوم وبني سويف، مع إنتاج طن دقيق حر بسعر 13 ألفًا و800 جنيه، في حين يبلغ 14 ألفًا عند التوصيل إلى المخبز السياحي أو الأفرنجي.

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، أكد "عبد النعيم"، أنه تم تخفيض العديد من السلع بنسب من 20% لـ 30%، كما أن تراجع سعر كيلو الفول البلدي من 50 جنيهًا إلى سعر تراوح بين 26 و30 جنيهًا والعدس من 80 لـ 52 جنيهًا، وزيوت الخليط من 75 لـ 55 جنيهًا للعبوة 700 مم، فضلًا عن توافر السكر بسعر يتراوح من 33 لـ 35 جنيهًا مع إتاحة أي كميات يحتاجها المواطن.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا، إلى أنه تم تحويل 18 مكتبًا تموينيًا إلى مراكز خدمة مطورة من إجمالي 75 مكتبًا على مستوى المحافظة.