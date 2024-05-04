افتتاح مركز خدمة عملاء كهرباء بهتيم - صور

كتب- محمد صلاح:

شهد المهندس خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، والمهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، افتتاح مركز خدمة عملاء بهتيم بعد تطويره بأحدث الوسائل والإمكانيات بما يتواكب مع منظومة الهوية البصرية.

ويأتي افتتاح المقر الجديد لخدمة العملاء استكمالًا لجهود القطاعات والإدارات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بهدف تقديم أفضل وأجود الخدمات التي تقدمها لجموع المواطنين.

وتهتم الشركة بتوفير طرق وآليات حديثة للتعامل مع ذوي الهمم وكبار السن لسرعة تقديم الخدمة بشكل بسيط يتوافق مع قدراتهم.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده شمال القاهرة من تطور كبير في خدماتها وأنشطتها بشكل لافت، واهتمامها بتحسين مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين وتوحيد الهوية البصرية بمراكز الخدمة والمهمات اتساقًا مع استراتيجية وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.