أحمد مراد يكشف موعد بدء تصوير فيلم "1919" (صور)

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الروائي والسيناريست أحمد مراد، إن الاستعدادات لتصوير فيلمه الجديد، 1919، على وشك الانتهاء.

وأضاف على هامش فعاليات معرض الكتاب، اليوم الجمعة: "سنبدأ تصوير الفيلم في ستوديو نحاس، خلال أيام قليلة، وأعدكم أن تشاهدوا مصر في العشرينيات من القرن الماضي كما لم ترونها من قبل"، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون مفاجأة.

وحول سر تعامله مع المخرج مروان وحيد حامد، طوال مسيرته الفنية في السينما، قال مراد: "نجح حامد في تحقيق وتصوير خيالي ككاتب على شاشة السينما، وبالتالي فمن الطبيعي أن يستمر التعاون الفني بيننا".

وأضاف مراد: "تعاني المنطقة العربية من ندرة إنتاج أفلام الخيال، رغم ما نمتلكه من تراث كبير في هذه النوعية من الإبداع، بدأت منذ ألف ليلة وليلة، لكن سبب هذه الندرة يمكن أن نرجعه إلى أزمة الإنتاج السينمائي، لأن هذه النوعية من الأفلام تحتاج تكاليف باهظة، كما تختلف ثقافة المنطقة عن ثقافة أمريكا التي تهتم السينما فيها بالكائنات الفضائية، ولو نزلت هذه الكائنات في التجمع الخامس هنثبتها ولن نخاف منها".