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غياب تام لأنصار مبارك في ذكرى ميلاده - صور من مدفنه

01:46 م السبت 04 مايو 2024
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    الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
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    مقبرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك (2)
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    مقبرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك (1)

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كتب- عمرو صالح:

يوافق اليوم السبت 4 مايو 2024، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي ولد في 4 مايو عام 1928 بكفر مصيلحة التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وفي ذكرى ميلاده، شهدت مقبرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمصر الجديدة، غيابا تاما لأنصاره ومحبيه، برغم أنه في كل مناسبة تخص الرئيس الأسبق، يحرص محبوه على التواجد في المدفن وإحياء ذكراه ووضع الزهور على قبره.

ويوافق اليوم السبت ذكرى ميلاد الرئيس الأسبق مبارك الذي ولد في 4 مايو عام 1928 بكفر مصيلحة التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لأسرة متوسطة وعاش فيها حتى أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم.

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