الري: إزالة 1447 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية في يناير

كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، أنه تم تنفيذ 262,480 إزالة منذ بدء الحملة القومية.

وذكر التقرير أنه تم إزالة 1447 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار شهر يناير 2020، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 476 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 645 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 326 إزالة على منافع الصرف.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع نفذ خلال شهر يناير الجاري عددا من حملات الإزالة بمختلف المحافظات، أسفرت عن تنفيذ 476 حالة تعد بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية، وقد شملت إزالة 5 حالات بنطاق محافظة القاهرة و50 بمحافظة الجيزة وإزالة 5 بمحافظة القليوبية و60 بمحافظة الغربية و7 بمحافظة المنوفية و52 بمحافظة البحيرة و49 بمحافظة كفر الشيخ و22 بمحافظة الدقهلية و14 بمحافظة بني سويف و36 بمحافظة المنيا و30 بمحافظة أسيوط و11 بمحافظة سوهاج و76 بمحافظة قنا و26 بمحافظة الأقصر و23 بمحافظة أسوان، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 50987 حالة تعد على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مبان سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الأقفاص السمكية.

من جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري إن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 29 يناير الجاري، وأسفرت عن تنفيذ 645 إزالة شملت إزالة 88 حالة بمحافظة القليوبية، و256 بمحافظة المنوفية و41 بمحافظة الدقهلية و102 بمحافظة الجيزة و71 بمحافظة أسيوط و13 بمحافظة سوهاج و74 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 137193 إزالة.

بدوره، أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال شهر يناير 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 326 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ 9 محافظات.

وقد تضمنت تنفيذ 152 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بـ 140 إزالة، الدقهلية 7 إزالات، القليوبية 5 إزالات، وإزالة واحدة بإقليم القناة بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تنفيذ 38 إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية، وتنفيذ 21 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بني سويف بحالتي إزالة، المنيا 19 إزالة، بالإضافة لتنفيذ 114 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بعدد 111 إزالة، سوهاج 3 إزالات ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 (74300) إزالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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