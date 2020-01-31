حدث ليلاً| حركة تنقلات بمديرية أمن الجيزة وخسارة نفطية في ليبيا

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

قبل يوم الخروج.. تمثالٌ وسط بروكسل يلبس علم بريطانيا (فيديو)

أُلبس تمثال البرونز الشهير للطفل الذي يتبوّل في حوض نافورة وسط العاصمة البلجيلية بروكسل ألوان العلم البريطاني، ووضعت قبّعة على رأسه، وذلك قبل يوم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في حدث غير عادية.

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"السبيلي" يجري حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

اعتمد اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الجمعة، حركة تنقلات محدودة بقطاع المباحث.

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سيارته تحولت خردة.. مصرع شخص في حادث أعلى الدائري (صور)

لقي شخص مصرعه، الجمعة، في حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه.

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"الليبية للنفط": المؤسسة وإيني الإيطالية تخسران 155 ألف برميل يوميًا

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الخميس، إن شركة مليته للنفط والغاز وهي مشروع مشترك مع شركة إيني الإيطالية، تخسر 155 ألف برميل نفط يوميًا بسبب إغلاق معظم حقول وموانئ النفط، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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بعد وفاة "ندى".. تشميع عيادة "طبيب الختان في الحواتكة" بأسيوط

نفذت لجنة من الإدارة الصحية بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، قرار تشميع وإغلاق عيادة طبية خاصة بقرية الحواتكه، بعد واقعة إجراء عملية ختان لفتاة التى أدت إلى وفاتها.

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