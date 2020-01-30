وزيرة الصحة تستعرض تقريرا عن إجراءات مواجهة كورونا

كتب - أحمد جمعة:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، تقريرا عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد عالميًا، وجاهزية مصر لمنع تسرب الوباء إلى البلاد.

يتزامن ذلك مع ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، في الوقت الذي لم يتم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد في مصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزيرة كانت وجهت بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه، مشيراً إلى أن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة.

بدوره، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، مؤكدًا أن مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرةً.