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وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان

10:28 م الجمعة 03 يناير 2020
وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، دول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ، لنظر الانتهاكات التركية وموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، مؤكدًا أنه لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط، واحتلال ليبيا من أجلها.


وأوضح "وهدان" في بيان له، أنه لا قيمة للمنظمات الدولية في حالة استمرار انتهاك القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والسماح للدول باحتلال الشعوب، مؤكدًا أنه إذا أصبح منطق القوة هو السائد في التعامل بين الدول، فأين دور المنظمات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الدول؟.

وأشار إلى أن الشعب الليبي الشقيق له الحق في تقرير مصيره، دون أن يفرض عليهم أردوغان حكومة لا يردونها، مؤكدًا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الانتهاكات الخطيرة في حق الدول العربية والمجتمع الدولي.

وأضاف "وكيل النواب": "نثق في القيادية السياسية وأيضًا الدبلوماسية المصرية في إدارة المعركة وتدويلها وجعلها قضية دولية وليست قضية الشرق الأوسط فقط".

سليمان وهدان اردوغان تركيا أحداث ليبيا

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