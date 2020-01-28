"مستقبل وطن" يعقد ورشة عمل عن دور الأحزاب

بعد زيارته لأكاديمية التدريب.. ماذا قال رئيس الوزراء لنواب المحافظين؟

كتبت - ميرا إبراهيم:

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، في ورشة عمل عن دور الأحزاب السياسية، وذلك بمقر أمانة الحزب القاهرة.

وأدار ورشة العمل الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي تحدث عن دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية في مصر، وكذلك دورها التوعوي والتثقيفي في المجتمع.

فيما تحدث "رشاد" عن دور حزب مستقبل وطن، وما يقدمه من جهود لتعزيز وتقوية الحياة السياسية، حيث إنه يصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن مستقبل وطن سيظل داعما للدولة المصرية بكامل مؤسساتها.

وشدد رشاد، على أهمية الاستمرار في عقد هذه الورش بصورة دائمة بهدف تأهيل الشباب وتثقيفيهم سياسيا وصناعة كوادر سياسية حقيقية تساهم في بناء الوطن، وتقدم الأفكار البناءة والقادرة على تعزيز مسيرة التقدم والنهوض التي تخطوها الدولة المصرية.

حضر الورشة قيادات وأعضاء هيئة مكتب أمانة القاهرة على رأسهم؛ النائب محمد ماهر، أمين المحافظة، والنائب كريم سالم أمين التدريب والتثقيف.