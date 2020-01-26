​برلماني لوزير التنمية المحلية: نريد طمأنة المواطنين على ملف القمامة والمواقف

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان في فصله التشريعي الأخير، مطالب بحسم الملفات التي اقتحمها على مدار السنوات الماضية، وعلى رأسها ملف القمامة والمواقف، لطمأنة المواطنين بشأن الجهود التي بذلت بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، بحضور وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، لاستعراض آخر جهود الحكومة بملف المواقف، مؤكدًا أن هذا ملف بذل فيه جهود كبيرة، ويتابعه البرلمان بشكل مستمر مع الحكومة، التي أودعت في مضبطة اللجنة تقرير بآخر تطورات الملف بشكل كامل على مستوى الجمهورية.

وقال السجيني: "القمامة والمواقف من الملفات المهمة، ونود طمأنة المواطن على آخر تطورات هذه الملفات قبل نهاية الفصل التشريعي".