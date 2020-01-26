رئيس "صناعة النواب": السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وخاصة في الصعيد

القاهرة - أ ش أ:

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وخصوصا في مناطق الصعيد.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن مشكلة استيراد الخشب الحبيبى بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية في ذات الشأن، اليوم الأحد.

وقال النائب عامر إن الرئيس السيسي يشرف بنفسه على تنفيذ المشروعات الصناعية في الصعيد باعتباره أولوية بالنسبة للدولة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تحذو الحكومة نفس النهج والوسيلة في حماية المصانع بصعيد مصر.

وطالب الحكومة بالإسراع في حل مشاكل المصانع المتعثرة وخصوصا في الصعيد، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت كثيرا بالعمل على حل مشكلة مصنع الخشب الحبيبى بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا والذي يعد الأكبر من نوعه في إنتاج أخشاب "فايبر بورد" في مصر والشرق الأوسط، ولكنها حتى الآن لم تقدم تلك الحلول.