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خبير عسكري: تعاون مصر مع أفريقيا ضرورة استراتيجية

06:13 م السبت 25 يناير 2020
خبير عسكري: تعاون مصر مع أفريقيا ضرورة استراتيجية

ندوة واقع الوحدة الأفريقية

كتب- محمد عاطف:​

شدد اللواء بحري أركان حرب محمود متولي، على أهمية التعاون العسكري والأمني بين الدول الأفريقية، للتغلب على تحديات الوحدة بين دول القارة السمراء.

وقال متولي خلال ندوة واقع الوحدة الأفريقية وتحدياتها على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت: "الهدف العام من هذا التعاون هو بناء شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب".

وأضاف متولي: "لابد من وضع أسس وركائز استراتيجية للتعاون المشترك، يليها محددات الاستراتيجية، لمعرفة مدى التعاون واتجاهاته، والأهداف التي ينبغي علينا تحقيقها، والمدى الزمني لكل هدف حتى لا نترك الأمر للصدفة".

وثمّن متولي اتجاه الدولة المصرية في هذه الفترة إلى الوحدة مع أفريقيا باعتبارها القارة الأم، لجميع شعوب المنطقة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب أفريقيا محمود متولي التنمية المستدامة

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