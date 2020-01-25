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جهاز مدينة بدر يحذر غير المتعاقدين على مياه الشرب بالإسكان الاجتماعي

10:34 ص السبت 25 يناير 2020
جهاز مدينة بدر يحذر غير المتعاقدين على مياه الشرب بالإسكان الاجتماعي

جهاز مدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

أهاب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأصحاب وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس بالمدينة الذين لم يتعاقدوا على خدمة مياه الشرب، سرعة التوجه إلى إدارة حسابات المياه بمقر الجهاز القديم، للتعاقد على الخدمة واستلام العدادات لتوفيق أوضاعهم، تجنباً لقطع المياه.

وأضاف مندور، في بيان اليوم، أنه تم منح مهلة أسبوع للتعاقد قبل قطع المياه عن الوحدات غير المتعاقدة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار استيداء حقوق الدولة، والمحافظة على مياه الشرب، ولضمان استمرار الخدمة المقدمة بالمدينة.

جهاز مدينة بدر مياه الشرب الإسكان الاجتماعي

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