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مصادر بـ"الثقافة": 137 ألف زاروا معرض الكتاب اليوم الجمعة

09:32 م الجمعة 24 يناير 2020
مصادر بـ"الثقافة": 137 ألف زاروا معرض الكتاب اليوم الجمعة

معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

علم "مصراوي" من مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن عدد رواد معرض الكتاب، في يومه الثاني الجمعة، بلغ 137 ألف شخص.

وجاءت الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين اليوم، بسبب الإجازة الأسبوعية، بينما لم تتجاوز أعداد زوار أمس 63 ألف زائر للمعرض.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك فيها 900 دار نشر، منها 594 ناشرًا مصريًا، و255 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركًا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي الإعاقة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيًا.

معرض الكتاب وزارة الثقافة

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