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سامح عاشور: إجراء الانتخابات على مقعد نقيب المحامين والأعضاء.. 30 مارس

02:32 م الخميس 23 يناير 2020
سامح عاشور: إجراء الانتخابات على مقعد نقيب المحامين والأعضاء.. 30 مارس

سامح عاشور

كتب - محمد سامي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه الذي عقد الخميس، إجراء انتخابات على مقعد النقيب وأعضاء المجلس، في الـ15 من مارس المقبل.

وأضاف عاشور في تصريح خاص لمصراوي، الخميس، أنه سيتم فتح باب التقدم لقبول أوراق المرشحين في الـ30 من يناير الجاري، حتى الثاني من فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية ستكون تحت إشراف قضائي كامل.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، خلال الفترة المقبلة.

سامح عاشور نقيب المحامين انتخابات المحامين

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