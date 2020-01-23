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بث مباشر.. احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

10:26 ص الخميس 23 يناير 2020
بث مباشر.. احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وصل صباح الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لحضور احتفالية عيد الشرطة.

ويشارك في الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لاحتفالية عيد الشرطة عبر الرابط التالي:

السيسي احتفالية عيد الشرطة أكاديمية الشرطة عيد الشرطة مصطفى مدبولي

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