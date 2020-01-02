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لبحث حماية الحدود وسد النهضة.. السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الدفاع ورئيس المخابرات

02:50 م الخميس 02 يناير 2020
لبحث حماية الحدود وسد النهضة.. السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الدفاع ورئيس المخابرات

الاجتماع

كتب - محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي.

كما تم تناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر الجاري بأديس أبابا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محمد زكي وزارة الدفاع سامح شكري محمد عبدالعاطي وزارة الري

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