نقابة الأطباء: حالة حرجة بين طبيبات المنيا.. وخروج 6 منهن

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، الخميس، استقرار الحالة الصحية لـ 6 طبيبات ممن تعرضن لحادث سير أمس الأربعاء، وخروجهن من معهد ناصر اليوم.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الدكتورة آمنة محمد خلف استعادت وعيها وفي انتظار تحديد موعد عمليه تثبيت مفصل الحوض.

ولفتت إلى أن الطبيبة نورا كمال ما زالت في حالة حرجة، بينما استقرت الحالة الصحية للطبيبة راعوث أشعياء -التي فقدت جنينها- نسبيا.

وأشارت النقابة إلى توجه الدكتور أحمد السيد عضو المجلس ومقرر لجنة الشباب إلى مستشفى معهد ناصر اليوم؛ للوقوف على تطورات الحالة للطبيبات المصابات.