أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى غاز شرق المتوسط قاعدة برنيس ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

نقابة الأطباء: حالة حرجة بين طبيبات المنيا.. وخروج 6 منهن

10:17 م الخميس 16 يناير 2020
نقابة الأطباء: حالة حرجة بين طبيبات المنيا.. وخروج 6 منهن

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، الخميس، استقرار الحالة الصحية لـ 6 طبيبات ممن تعرضن لحادث سير أمس الأربعاء، وخروجهن من معهد ناصر اليوم.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الدكتورة آمنة محمد خلف استعادت وعيها وفي انتظار تحديد موعد عمليه تثبيت مفصل الحوض.

ولفتت إلى أن الطبيبة نورا كمال ما زالت في حالة حرجة، بينما استقرت الحالة الصحية للطبيبة راعوث أشعياء -التي فقدت جنينها- نسبيا.

وأشارت النقابة إلى توجه الدكتور أحمد السيد عضو المجلس ومقرر لجنة الشباب إلى مستشفى معهد ناصر اليوم؛ للوقوف على تطورات الحالة للطبيبات المصابات.

نقابة الأطباء حادث سير معهد ناصر

الخبر التالى:

نائب المنيا بعد حادث "الطبيبات": أُعد استجوابًا لوزيرة الصحة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان