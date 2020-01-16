مدبولي: 2 مليار جنيه تمويل إضافي لرصف الطرق المحلية بالمحافظات

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من المسئولين بالوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، إلى وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، على أن يتم التنفيذ بأعلى المواصفات، وبالفعل تم البدء في موازنة العام الماضي، وهذا العام تم تخصيص موارد مالية، ويجري تنفيذ عدد من المشروعات.

وأوضح مدبولي، أنهم يعملون على زيادة موازنة هذا العام بنحو 2 مليار جنيه، وأن هناك تكليفًا بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات بعضها ببعض بطرق جيدة، والتنسيق في التنفيذ بين المحافظات المختلفة وهيئة الطرق والكباري، خاصة أن الهيئة تستخدم حاليًا ماكينات حديثة لرصف الطرق بالسرعة والجودة المطلوبتين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال 3 سنوات مالية اعتبارًا من العام المالي الحالي جاء تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم 7 بتاريخ 19/9/2019.

وعرض وزير التنمية المحلية، الموقف الخاص بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظات، حيث أشار إلى أن العام المالي (2018/2019)، شهد رصد اعتمادات مالية قدرها 5.373 مليار جنيه لتنفيذ 2050 مشروعًا بأطوال 2935 كم، وتم الانتهاء منها بالكامل ودخلت حيز التشغيل، فضلًا عن رصد اعتمادات مالية خلال العام المالي (2019/2020)، قدرها 4.177 مليار جنيه لتنفيذ 1969 مشروعًا بأطوال 2158 كم وقد تراوحت نسب التنفيذ بالمحافظات بين 40 إلى 50% بالنسبة للمخطط.

أوضح وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص الطلبات الواردة من المحافظات بالطرق ذات الأولوية المطلوب رصفها، فقد وصل عددها خلال العام المالي (2019/2020)، إلى 923 طريقًا بطول 2229 كم بتكلفة قدرها 3.84 مليار جنيه، وكان يوجد مقترح بأن يتم دعم المحافظات خلال هذا العام بتمويل قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ هذه الطرق، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، بعد الترتيب مع وزير المالية.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع وزارة النقل بشأن التنفيذ، بالإضافة إلى ما ورد من المحافظات أيضًا بشأن الطرق ذات الأولوية العاجلة المطلوب رصفها خلال العامين الماليين القادمين والتي وصل عددها إلى 2652 طريقًا بطول 6586 كم وبتكلفة قدرها 12.662 مليار جنيه، ويٌقترح إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، البيان التفصيلي لمشروعات رصف الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى عدد المشروعات وأطوال الطرق بالكيلومتر في كل محافظة، والتي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، والأولويات العاجلة لكل محافظة في العام الجاري أيضا، وكذلك الأولوية العاجلة للمحافظات خلال العامين القادمين.