القوى العاملة: تحويل 110 ملايين جنيه رواتب تقاعدية لمصريين عملوا بالأردن خلال 2019

القاهرة - (أ ش أ):

​قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان في الأردن، نجح في تحويل 6 ملايين و962 ألفًا و136 دولارًا تحويلات تقاعد ورواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها المصريين السابق لهم العمل بالأردن، وذلك بما قيمته 110 ملايين و691 ألف جنيه خلال 2019.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة: "الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية (عمان) أشار فيه إلى أن إجمالي المستحقات التي تم تحصيلها للعمال السابق تقديمهم بشكاوى في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم بلغت 102 ألفًا و112 دولارًا ما يعادل مليون و531 جنيهًا".

وأشار إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها المكتب بلغت 246 شكوى، تم حل 238 شكوى منها وديًا بنسبة 97% والباقي محل الدراسة والبحث، وتم توثيق 396 عقد عمل وتجديد 203 آلاف و974 تصريح عمل واستخراج 214 شهادة مستثمر.