طلب إحاطة بشأن عدم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات ومخالفة ذلك لنص المواد 8 و9 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح "فؤاد"، في بيان اليوم الأربعاء، أن المادة 8 من القانون نصت على"أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة، التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري"، وبينت المادة 9 من القانون نفسه تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث صدق رئيس الجمهورية على القانون في اغسطس 2019، والذي يكفل تعيين رئيس مستقل لهيئة التأمينات الاجتماعية لأول مرة غير وزير التضامن الاجتماعي، وذلك اعتبارًا من يناير الجاري.

وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من نصوص القانون الواضحة، إلا أنه حتى هذه اللحظة تقوم وزيرة التضامن الاجتماعى بدور رئيس مجلس إدارة الهيئة بشكل مؤقت، مما يمس باستقلالية الهيئة ويخالف الدستور والقانون، مطالبا بالوقوف على الأسباب الحقيقة حول عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات.