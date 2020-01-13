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فرج عامر يعلن مبادرة "شكرًا يا ريس" لإلزام الحكومة بدعم الصناعة

09:56 م الإثنين 13 يناير 2020
فرج عامر يعلن مبادرة "شكرًا يا ريس" لإلزام الحكومة بدعم الصناعة

المهندس محمد فرج عامر

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إطلاقه مع عدد من كبار رجال الصناعة في مصر، مبادرة "شكرا يا ريس"، لتوجيه الشكر للرئيس السيسي على ما يبذله في صالح الصناعة المصرية.

وقال عامر، إن الرئيس وجه وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، وهناك تكليفات واضحة من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع.

وأشار عامر إلى أن الصُناع عانوا كثيرا من عجز الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جبارا للخروج من هذه الأزمة فى وقت قصير وتعاملت مع الموقف بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأوضح أن أهداف المبادرة تتمثل في إلزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في شأن دعم الصناعة، وتوجيه الشكر للرئيس السيسي من قبل الصناع على تدخله في صالح دعم المصانع.

وأكمل: "المبادرة سوف تطالب بقرارات تنفيذية لصالح الصناعة، وأيضا سيكون منها جزئا تشريعا في تعديل القوانين الضريبية لصالح دعم الصناعة الوطنية".

محمد فرج عامر دعم الصناعة الحكومة مجلس النواب السيسي

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