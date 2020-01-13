3 ساعات هي الأبرد.. الأرصاد تنصح بعدم التخلي عن "الجاكيت"

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- جلال المسري ومصطفى الشيمي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو خلال ساعات الليل تكون شديدة البرودة، ناصحا المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الشتوية وارتداء "جاكيت" طوال اليوم.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الاثنين، إن أبرد ساعات اليوم تكون بداية من الساعة 3 فجرا وحتى الـ5 صباحا، حيث تسجل أقل درجة حرارة على مدار اليوم.

وأضاف أن درجات الحرارة على القاهرة اليوم 19 - 8، وترتفح تدريجيا حتى يوم الأربعاء لتسجل 24 - 13، أما السواحل الشمالية 23 - 10، وشمال الصعيد 21 - 8، وجنوب الصعيد 26 - 14 درجة.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أقل درجة صغرى اليوم الاثنين تصل لـ2 على كاترين، و7 على مطروح والسلوم وسيوة.