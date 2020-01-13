التضامن تُنقذ مسنًا من الشارع وتودعه دار رعاية في المنصورة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين إنها أنقذت رجلًا مسنًا بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة رمسيس ونقلته لدار رعاية بالمنصورة.

وبحسب بيان من الوزارة فإنه بناءا على البلاغ الوارد لفريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بوجود رجل مسن بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة رمسيس.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال بلا مأوى للتعامل مع الحالة وتقديم أوجه الرعاية له، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه خلال المسح الميداني لفريق وحدة غرب القاهرة 2 بمنطقة شبرا مصر تم مقابلة الحالة وتدعي "م . ز" 65 عاماً حيث تبين أن الحالة لا تستجب مع الفريق فتم الاتصال بالأسعاف من قبل الفريق للاطمئنان على الحالة وتم توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.

وأضاف البيان أنه تبين أن الحالة مستقرة ولا يوجد داعي لنقله إلى المستشفى ولا توجد أوراق ثبوتية وتم توفير بطانية له وواجبة وأنة يعاني صعوبة في التحدث أدعى أنه مقيم في المعادي وساعد الفريق الحالة وتم بتوفير ملابس وتوفير بطانية ووجبات ومشروبات دافئة وعمل إسعافات أولية له.

وبحسب البيان نقل المسن إلى دار رعاية بالمنصورة في وقت متأخر من الليل، علمًا بأن فريق إدارة الحالة يتابعها داخل دار الرعاية.