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نقابة المهندسين: موقفنا ثابت تجاه دعم الرئيس والدولة

01:39 ص الإثنين 13 يناير 2020
نقابة المهندسين: موقفنا ثابت تجاه دعم الرئيس والدولة

اجتماع نقابة المهندسين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت نقابة المهندسين، في بيان لها، أمس الأحد، إن مجلس النقابة عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة المخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة العربية والوطن الحبيب ودول الجوار في الوقت الراهن، ومناقشة دور نقابة المهندسين التي تضم شريحة من هذا الشعب المصري العظيم، والتي ساهمت وتساهم في تنمية وبناء مصر الحديثة تجاه هذه الأحداث، بحسب البيان.

وأكدت نقابة المهندسين، موقفها الثابت في دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل ما تم، وسيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات وتدابير، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، وكافة حقوقه ومكتسباته والمحافظة على الأمن القومي العربي.

وعقد اجتمع المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلي للنقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.

نقابة المهندسين هاني ضاحي

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