كتاب جديد للطفل يتناول السيرة الذاتية لـ"جمال حمدان"

كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إصدار الهيئة لكتاب "كوميكس" يتناول السيرة الذاتية للراحل الدكتور جمال حمدان موجّه للأطفال، بعنوان "المهنة جغرافي"، تأليف الكاتب هيثم عبد ربه السيد، ورسوم أحمد جعيصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد، في مركز المنارة، لإعلان تفاصيل الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستنطلق 22 يناير وتستمر حتى 4 فبراير، احتفاء باختيار دكتور جمال حمدان شخصية العام.