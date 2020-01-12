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"خطر على المجتمع".. البرلمان يلغي إفراج نصف المدة لـ4 فئات‎ (فيديوجرافيك)

06:35 م الأحد 12 يناير 2020
"خطر على المجتمع".. البرلمان يلغي إفراج نصف المدة لـ4 فئات‎ (فيديوجرافيك)

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، ينص على إلغاء إفراج نصف المدة تحت شرط، فيما يخص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.

وقال اللواء عبدالفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إن مشروع القانون يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018؛ لمواجهة العناصر الخطرة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، لكون هذه العناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة، فيتم استثناؤهم من شرط الإفراج بنصف المدة حرصًا على الوطن والصالح العام.

مجلس النواب افراج نصف المدة تشريعية النواب البرلمان

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