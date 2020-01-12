نيفين جامع: البنك المركزي يجتمع بـ 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يومياً

كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاون كامل من قبل البنك المركزى المصري في ملف المصانع المتعثرة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لوزيرة التجارة والصناعة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر اليوم الأحد عن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وأضافت الوزيرة: "البنك المركزى يستدعي 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يوميا بحضور البنوك الدائنة"، لافتة إلى أن هناك لجنة برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي تنتهى في كل جلسة بقرارات بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التى ترغب في الحصول عليها.

وأوضحت وزيرة التجارة أن هناك مبادرات سابقة للمصانع المتعثرة لم يُكتب لها النجاح، حيث أنه فى بعض الأحيان كان يتم تسوية الديون القديمة ويظل اسم المُصنع أو المستثمر على القوائم السلبية الائتمانية، وبالتالى لا يتمكن من الحصول على أي قروض جديدة، موضحة أنه الآن البنك المركزى يحذف الأسماء من القوائم السلبية لتمكين المستثمر من مواصلة نشاطه الصناعى والحصول على قروض أخرى جديدة.