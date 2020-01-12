وزيرة الصناعة: وقف العمل ببعض القرارات السابقة لـ"احتكاكها" برجال الأعمال

كتب - أحمد علي:

أعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقف العمل ببعض القرارات الوزارية التي صدرت قبل توليها الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للاستماع إلى استراتيجية الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقالت "جامع" في كلمتها: "هناك بعض القرارات صدرت في أوقات كانت مناسبة لها، إلا أنها لم تعد مناسبة الآن، وهناك قرارات، لن أذكر أرقامها، بها احتكاكات برجال الأعمال، وتخضع للمراجعة".

وأضافت "على سبيل المثال يتم طلب شهادة مواصفات وجودة لاستخراج السجل الصناعي، وهذه الشهادة تُقدم عند الترخيص، وما يحدث هو تكرار، وبالرجوع للمختصين وجدنا أن هذا القرار ضرره أكبر من نفعه".

وأشارت "جامع" إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، ورجال الأعمال، وجمعيات المستثمرين ومجلس النواب، قائلة: "أنا أنظر لوزارة الصناعة باعتبارها وزارة خدمية، فهي تُقدم الخدمات من خلال هيئاتها لرجال الأعمال، والمصنعين والمستثمرين وصغار المُصنعين".

وأكدت الوزيرة أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التواصل مع جميع الهيئات والفئات من أجل الوصول إلى إنجاز حقيقي في ملف الصناعة.

وأوضحت أن "الصناعة هي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال ترشيد الواردات، وتنمية الصادرات وتشغيل العمالة، واستغلال الأراضي الصناعية، وتحسين جودة المنتج المحلي".

وأضافت الوزيرة: "نستهدف نوعًا من الرضا في المناخ العام، ولم آتي للتعقيد"، لافتة إلى أهمية مشاركة النواب في إعداد الاستراتيجية الخاصة بعمل الوزارة، خاصة أن الاستراتيجية الحالية شارفت على الانتهاء.