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وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان ختام مشروع القوافل الثقافية

07:25 م الجمعة 10 يناير 2020
وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان ختام مشروع القوافل الثقافية

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

(أ ش أ):

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حفل ختام مشروع القوافل الثقافية بالوديان، بالمحافظة بوادي سبيته التابع لمدينة شرم الشيخ، يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

وكان في استقبالهم أحمد فريج مدير عام الثقافة بالمحافظة ومحمد عقل مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة وصفاء عمار مدير قصر ثقافة شرم الشيخ ومشايخ وعواقل شرم الشيخ وأهالي تجمع سبيته.

وقد تفقدت الوزيرة والمحافظ معرض نتاج ورش الأطفال ومن بينها ورشة الفنون التشكيلية وورشة تدوير خدمات البيئة ومعارض نتاج ورش المرأة ومنها ورشة ثوب بدوي ورشة تطريز خرز وحلي، وورشة مفارش علي النول.

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وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم محافظ جنوب سيناء القوافل الثقافية

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