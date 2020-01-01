برج سكني استثماري وآخر للأهالي.. ماذا حدث في مثلث ماسبيرو خلال 2019- صور حديثة

كتب- محمد نصار:

تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة على الانتهاء من مخطط تطوير أعمال منطقة مثلث ماسبيرو، والتي تتضمن إنشاء عدة أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة بعد التطوير إلى جانب أبراج تجارية وإدارية وسكنية استثمارية.

ويتولى تنفيذ المخطط في مرحلته الأولى في الجزء الواقع على شارع 26 يوليو 3 شركات مقاولات وتشمل (المقاولون العرب - ريدكون - إتش إيه للإنشاءات).

وقال المهندس محمد إسماعيل، مهندس تخطيط بشركة "إتش إيه للإنشاءات" إنهم يعملون على تنفيذ برجين في منطقة مثلث ماسبيرو، موضحًا أن البرج الأول هو برج إداري خلف مبنى القنصلية الإيطالية يتكون من (بدروم - أرضي - 15 دور متكرر)، بينما يتكون البرج السكني الاستثماري -ليس مخصصًا لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة- ويسمى البرج الوسطي من (بدروم - أرضي - جراج علوي - 23 دور).

وأضاف إسماعيل، لمصراوي، أن تاريخ بدء الشركة في التنفيذ الفعلي للأعمال المُسندة إليها وفق تاريخ الإسناد بدء من 17 يونيو 2019، وحتى الآن تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة (خوازيق)، ويجري العمل على إنهاء أعمال الإنشاءات السطحية (لبشة).

وأشار إلى أن الفترة الزمنية التي انقضت منذ بدء العمل في المشروع بلغت 35% من إجمالي المخطط الزمني الموضوع للمرحلة الأولى والتي تشمل الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني فقط دون التشطيبات.

وأوضح المهندس محمد عبدالجواد، مدير التخطيط بالمشروع أن شركة ريدكون، تتولى إنشاء 5 أبراج سكنية لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير: "من أسفل برج واحد متصل ممتد لمسافة كبيرة ومن الأعلى ينقسم إلى 5 أبراج تفصل بينها مساحات صغيرة.

وأشار عبدالجواد، لمصراوي، إلى أنه تم الوصول بالأعمال في احد الأبراج المنفصلة إلى دورين خرسانات، ودور وأعمدة في برج آخر، وباقي الأبراج في مرحلة الأساسات السطحية (لبشة).

وأوضح مدير التخطيط بالمشروع، أن إجمالي كمية الخرسانات المسلحة حتى الآن، جاءت على النحو التالي (16 ألف متر طولي خوازيق - 2500 متر مكعب لبشة - 850 متر مكعب أعمال عادية قبل الخرسانة المسلحة - 150 متر مكعب صب أعمدة - 250 متر مكعب صب أسقف - 150 متر مكعب صب حوائط).

وتابع: "إجمالي كمية حديد التسليح المستخدمة حتى الآن 1300 طن تقريبًا بما فيها أعمال الخوازيق"، موضحًا أنه سيتم إنشاء برج آخر محيط بالبرج الأساسي على ارتفاع 4 أدوار".