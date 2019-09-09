بحد أدنى 300 جنيه.. 7 جهات حكومية تصرف مكافآت للموظفين قبل المدارس

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد (2019 - 2020) والتي تبدأ 11 سبتمبر الجاري لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، و21 سبتمبر بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

وفي إطار حرص مؤسسات الدولة على دعم المواطنين وخاصة مع موسم بداية المدارس، قررت عدد من المؤسسات الحكومية صرف منح أو مكافآت للموظفين وذلك لتلبية احتياجات العام الدراسي الجديد.

النقل

وافقت وزارة النقل على صرف منحة بقيمة 750 جنيهًا للعاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق بمناسبة بداية اقتراب العام الدراسي الجديد، على أن يحصل كافة العاملين بالسكك الحديد والمترو على المنحة بشكل متساوي، كمكافأة تشجيعية نتيجة جهودهم خلال الفترة الماضية، حيث اعتاد العاملون الحصول على هذه المنحة في الأعياد ومع بداية الدارسة.

التأمين الصحي

وافق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على منح العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها، شهر مكافأة من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيهًا، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد على أن تخصم المكافأة من موازنة العام المالي (2019/2020)، على بند الحوافز.

الأزهر

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بكليات ومراكز ومستشفيات الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إسهامًا من الجامعة في تخفيف المعاناة عن العاملين في مختلف قطاعاتها.

الطيران المدني

وجه وزير الطيران المدني بصرف 2000 جنيه خالصة الضرائب لجميع العاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها بمناسبة بدء العام الدراسي.

ويتحمل صندوق دعم وتطوير الطيران المدني 1250 جنيهًا منها دعمًا من موازنة الصندوق العام 2019-2020 وتتحمل الشركات 750 جنيهًا، على أن يتم الصرف اعتبارًا من 8-9-2019.

جامعة أسيوط

وافق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على صرف مكافأة شهر من أساسي الراتب لكافة العاملين بالجامعة بما فيهم المثبتين حديثًا والعاملين المعارين من جهات أخرى والمنتدبين بأقسام الجامعة على أن تكون بحد أدنى 300 جنيه للعمالة المثبتة وصرف نفس المبلغ للعمالة الموسمية المتعاقدة أو المؤقتة.

جامعة بني سويف

وافقت جامعة بني سويف على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بقيمة 600 جنيه للدرجة الأولى وما يعلوها، و500 جنيه للدرجة الثانية فأقل والمؤقتين، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد.

القابضة للكهرباء

قرر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، صرف جزء من حافز "تحقيق الأهداف" للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، لاقتراب العام الدراسي الجديد (2020/2019)، بما يعادل 3 أشهر من الراتب الأساسي في 2019/6/30، لتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور من العاملين.