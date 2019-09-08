محافظ القاهرة يفتتح نفق مشاة وقاعة اجتماعات بتكلفة 2.25 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، نفق مشاة أحمد عصمت والرابط بين أحياء المطرية وعين شمس بعد تطويره ورفع كفاءته والذي كان مغلقًا منذ سنوات ومهجورًا بسبب تراكم المخلفات والمياه الجوفية به، حيث شملت أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية به إعادة رصفه وتجديد الجدران والسقف وتكسيتها مع تكثيف أعمال الإنارة به.

وأشار عبدالعال، إلى أنه في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأنفاق والكباري داخل العاصمة بمعرفة مديرية الطرق والنقل فقد تم الانتهاء من تطوير النفق بتكلفة حوالي 850 ألف جنيه للمساهمة في ربط حي المطرية بعين شمس وللتسهيل على المواطنين في العبور الآمن وهو ضمن عدد من المشروعات بأحياء المطرية وعين شمس لرفع كفاءة الطرق بهما والارتقاء بالحيين.

كما افتتح المحافظ، بحسب بيان، قاعة اجتماعات بحي المطرية بعد إعادة تطويرها بتكلفة 2.4 مليون جنيه لاستخدامها في عقد الاجتماعات الهامة والدورات التدريبية.

واجتمع محافظ القاهرة بموظفي حي المطرية وطالبهم بتغيير الصورة النمطية لرجل الإدارة المحلية وبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، موظفي المركز التكنولوجي بحسن التعامل مع المواطنين وتسهيل إجراءات تلقي الطلبات من خلال آلية ومنظومة العمل الجديدة وأن يكون الهدف الرئيسي أمامهم هو رضا المواطنين.