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    برلماني: القاهرة تقود العالم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأوطان

    12:50 م السبت 07 سبتمبر 2019
    برلماني: القاهرة تقود العالم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأوطان

    مجلس النواب

    كتب - أحمد على

    أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، أهمية دور المؤسسات الدينية في ملف بناء الدولة الوطنية والحفاظ عليها، مشيدًا بحرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بطرح ومناقشة هذا الملف على مائدة المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

    ووجه "أبو جاد"، فى بيان اليوم، التحية للدكتور محمد مختار جمعة لمناقشة هذا الملف المهم ومناقشة علماء العالم لأكثر من أربعين بحثًا خلال جلسات المؤتمر التي تعقد على مدار يومين كاملين يومي 15 و16 من الشهر الجاري، وذلك لتنسيق الجهود في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف ومحاصرته دوليا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف.

    وتابع، :"لقد آن الأوان لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية وفضحهم أمام العالم لأنهم استخدموا الدين الإسلامي الحنيف، وضللوا عقول الشباب واستخدموهم أسوأ استخدام لتمزيق وتقسيم الأوطان".

    وأعرب عن ثقته الكاملة في أن توصيات هذا المؤتمر غير المسبوق في تاريخ العالم كله بقيادة مصر وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون له دوره في إيقاظ المجتمع الدولي من سباته لمواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي بعد أن باتت تمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين ليكون للقاهرة الريادة وقيادة العالم كله في مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب من أجل الحفاظ على الأوطان.

    مجلس النواب الإرهاب المؤسسات الدينية وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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