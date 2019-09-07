برلماني: تحويل "التوك توك" إلى سيارات فان يغيّر وجه مصر الحضاري

كتب - أحمد علي:

أشاد فايز بركات، نائب أشمون، بالتوجه الجديد لدى الدولة والذي أقره رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة "التوك توك"، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال: "هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة في ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية في القضاء على المناطق العشوائية، والتوكتوك هو من أهم هذه المظاهر، وأن تحويله إلى سيارات فان سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم".

وأشار "بركات" في بيان السبت، إلى أن هذه الخطوة ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصًا، حيث كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، وكانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ"أجرة"، وأنه آن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

وطالب النائب الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات الفان بالتوكتوك، وأن تكون في أقرب وقت، وأن يتم تسهيل حصول السائقين على السيارات، حتى ولو لم يكن له توكتوك ويرغب في العمل على سيارات الفان.