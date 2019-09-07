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    الأرصاد: تراجع في درجات الحرارة وهذه فرص سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

    11:18 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    الأرصاد: تراجع في درجات الحرارة وهذه فرص سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

    الطقس

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ من اليوم السبت في التراجع معدل درجتين إلى 3 درجات، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع.

    وأضاف عبدالعال لمصراوي، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية ستصل إلى 31 درجة، والقاهرة 36 درجة بينما تصل على مدن الصعيد 39 درجة.

    وتابع: إن نسب الرطوبة بدأت في التراجع بشكل طفييف منذ بداية شهر سبتمبر.

    وأكد أهم الظواهر الجوية التي ستظهر خلال الأيام المقبلة، الشبورة المائية والتي تظهر على السواحل الشمالية والوجة البحري، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

    وقال عبدالعال إن شهر سبتمبر يشهد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، وهذا الفصل يتميز بالتقلبات الجوية، نافيا ما تردد عن وجود أمطار وسيول خلال الشهر الجاري.

    وأكد أن هيئة الأرصاد الجوية، تخطر جميع الجهات الحكومية طوال الوقت بالظواهر الجوية التي يمكن أن تحدث خلال الـ72 ساعة المقبلة حتى تكون مستعدة لهذه الظواهر وأهمها سقوط الأمطار والسيول.

    السيول أحمد عبدالعال الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الطقس

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