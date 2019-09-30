​اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة تناقش مقترحات تشغيله

الخرطوم- أ ش أ:

ناقشت اجتماعات اليوم الأول للجنة الفنية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا مقترحات ملء سد النهضة وتشغيله.

وانتهت في الخرطوم اجتماعات اليوم الأول اللجنة الفنية الثلاثية لبحث آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وطرح كل طرف اليوم مقترحاته في هذا الصدد، وشرح وجهة نظره إزاء كيفية الملء والتشغيل من وجهة نظر فنية.

وتناقش اللجنة الفنية، في الأيام المقبلة، بشكل تفصيلي تلك المقترحات، وتصور كل طرف ورده على مقترح الطرف الآخر، تمهيدا للوصول إلى توصيات، ورفعها إلى اجتماعات وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث، من المقرر أن تنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين، في الخرطوم.