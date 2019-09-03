جهاز أكتوبر يكشف سبب ضعف المياه عن 6 أحياء ومنطقة الـ800 فدان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ضعف المياه عن الحي الأول وحتى السادس ومنطقة الـ800 فدان للإسكان الاجتماعي.

وأضاف الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء، أن ضعف المياه نتيجة حدوث عطل في كابلات التغذية الكهربائية للضغط المنخفض المغذية لطلمبات الرفع بمحطة تنقية مياة 6 أكتوبر.

وأكد الجهاز أنه تم تلقي العطل، ومن المتوقع دخول الرافع الخدمة خلال 6 ساعات.