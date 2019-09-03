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    جهاز أكتوبر يكشف سبب ضعف المياه عن 6 أحياء ومنطقة الـ800 فدان

    08:47 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    جهاز أكتوبر يكشف سبب ضعف المياه عن 6 أحياء ومنطقة الـ800 فدان

    جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ضعف المياه عن الحي الأول وحتى السادس ومنطقة الـ800 فدان للإسكان الاجتماعي.

    وأضاف الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء، أن ضعف المياه نتيجة حدوث عطل في كابلات التغذية الكهربائية للضغط المنخفض المغذية لطلمبات الرفع بمحطة تنقية مياة 6 أكتوبر.

    وأكد الجهاز أنه تم تلقي العطل، ومن المتوقع دخول الرافع الخدمة خلال 6 ساعات.

    جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ضعف المياه

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