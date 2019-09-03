انطلاق مهرجان الفنون الشعبية الدولي بالإسماعيلية

كتب محمد عاطف:

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية، والذي يقام باستاد الإسماعيلية الرياضي، بحضور وزيرة الثقافة، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

تستمر فعاليات حفل الافتتاح، حتى الساعة التاسعة مساء، بمشاركة ٢٢ فرقة عربية وأجنبية ومصرية، بدأت بفقرة لفرقة الإسماعيلية، تلاها تقديم رقصة فلكلورية مدتها دقيقة تعكس هوية وتراث كل دولة، وتنتهي الفعاليات بالغنوة الشهيرة للمهرجان "كل الوفود جاية تغنى في مهرجان الإسماعيلية والكل هيقدم فنه من الفنون الشعبية".

تقام عروض المهرجان على 8 مسارح هى حديقة الشيخ زايد والغابة ونادي الفيروز ونادى وشاطئ الدنفاه ونادى الأسرة ومراكز ومدن فايد والقنطرة غرب والتل الكبير، ويقام حفلى الافتتاح والختام داخل ستاد الإسماعيلية يومي 3 و7 ديسمبر.

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