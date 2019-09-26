"البحوث الإسلامية" يبدأ حملة توعوية موسعة في محافظات مصر الأسبوع المقبل

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عإطلاق حملة توعوية موسعة تُنفذ في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، ويشارك فيها نحو 3500 واعظ وواعظة بعنوان: "أمانة الكلمة"، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر بضرورة وأهمية التلاحم بين وعاظ الأزهر وبين مختلف فئات المجتمع للتعامل مع القضايا التي تمس اهتماماتهم بشكل مباشر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد إن الحملة تقوم على مجموعة من المحاور المهمة، ومنها بيان أهمية الكلمة وتأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وأن الكلمة الإيجابية تبني الأوطان كما أن الكلمة السلبية تهدم كل بنيان، كما تستهدف الحملة في محاورها المتنوعة التوعية بأهمية التثبت في استقبال المعلومات أو تداولها بين الناس سواء بشكل مباشر أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أضاف عياد أن الحملة تستعرض أيضًا كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الشائعات وكيف تعامل معها الصحابة الكرام؟، بالإضافة إلى استحضار نماذج من مواقف الصحابة والتابعين في حرصهم على تحري الصدق ونشر الثقة والطمأنينة بين الناس.

أوضح الأمين العام أن الحملة سيتم تنفيذها في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب في الفترات المسائية بالإضافة إلى المساجد والمقاهي الثقافية، من أجل الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم وتوعية أكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أن الحملة لا تقتصر على الاتصال المباشر فقط، وإنما يتم تنفيذها إلكترونيًا من خلال النشر اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجمع البحوث الإسلامية وعبر موقعه الإلكتروني الرسمي.