مصر تشارك لأول مرة في معرض "نيروبي" الدولي للكتاب بكينيا

القاهرة- أ ش أ:

تشارك مصر، لأول مرة في فعاليات الدورة الـ22 لمعرض (نيروبي) الدولي للكتاب بكينيا، والمقام تحت عنوان "قراءة .. تطبيق .. حرية" في الفترة من 26 حتي 29 سبتمبر الجاري.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضيف شرف دورته الحالية، لتسلم جائزة (جومو كينياتا) لمركز الكتاب المدرسي التي يمنحها اتحاد الناشرين، وتعد أحد أهم الجوائز الأدبية في البلاد، وذلك بحضور السفير خالد الأبيض سفير مصر في نيروبي، حيث تم تخصيص جناح لإصدارات الهيئة العامة للكتاب يضم 220 عنوانا في مختلف مجالات المعرفة.

وأكدت عبد الدايم، أن امتداد الثقافة المصرية إلى منابع النيل يبرز الشراكة الفكرية والمعرفية مع دول القارة السمراء، وتأتي تعميقا للجذور والروابط التاريخية الثقافية بين مصر وأفريقيا والتفاعل بينها، مشيرة إلى تكليف القيادة السياسية بتكثيف التواصل مع دول أفريقيا في هذا المجال.

وأضافت أن الدعوة للمشاركة في معرض (نيروبي) للكتاب تعكس قيمة ومكانة مصر في قلب القارة السمراء، كما تلقي الضوء على الحراك الفكري والمعرفي في المجتمعات الأفريقية باعتبار القوى الناعمة وسيلة مؤثرة في الحوار بين الشعوب، موضحة أن المشاركة الأولى لمصر في المعرض تأتي كمردود إيجابي للفعاليات التبادلية لأجندة احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تم إطلاقها خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه، قال هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن المعرض مقام في مركز (نيو ساريت) للمؤتمرات في ويستلاند بالعاصمة (نيروبي) وتنظمه جمعية ناشري كينيا بمشاركة 70 عارضا محليا و22 عارضا دوليا، حيث تشارك وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الكتاب بـ 220 عنوانا من إصداراتها في الفكر والأدب والفن والسياسة وبعض المترجمات، ويأتي الحضور المصري تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي أُبرم مع الجانب الكيني - خلال دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة لدولي للكتاب - ونص على تبادل الأجنحة في المعارض المتخصصة بالدولتين.

يذكر أن جائزة (جومو كينياتا) تحمل اسم أول رئيس لدولة كينيا، وتعد الأهم في مجال الأدب بالبلاد، وتقدمها جمعية ناشري كينيا، ومنحت لأول مرة عام 1974 تحت اسم "جومبو كيناتا" ثم تسبب ضعف الموارد المالية في توقفها حتى أعاد تمويلها مركز الكتب بكينيا، وتم تسليمها مجدداً عام 1992 على أن تقدم كل عامين تزامناً مع معرض (نيروبي) الدولي للكتاب.. وفي عام 2015 تم تغيير الاسم الرسمي لها ليصبح جائزة (جومو كينياتا) لمركز الكتب المدرسية.​