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    بالشروط والتفاصيل.. جامعة الأزهر تعلن حاجتها لوظائف قيادية

    01:53 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    بالشروط والتفاصيل.. جامعة الأزهر تعلن حاجتها لوظائف قيادية

    جامعة الأزهر

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت جامعة الأزهر، حاجتها لبعض الوظائف القيادية بكليات القاهرة والأقاليم.

    وتضمنت الوظائف القيادية مدير عام المدن "بنين وبنات"، ومدير عام رعاية الشباب، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بفرع أسيوط، ومدير عام شئون التعليم والطلاب بفرع طنطا.

    وشملت الوظائف مدير عام الشئون الهندسية ومدي عام الشئون الطبية، وأمين كلية أصول الدين بالقاهرة والدراسات الإسلامية بنات بالقاهرة والمنصورة وكلية الشريعة والقانون بطنطا.

    جامعة الأزهر وظائف قيادية فرص عمل

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