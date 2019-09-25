فرج عامر: رؤية السيسي أمام الأمم المتحدة تنهي مشكلات المنطقة وأفريقيا

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي أمام منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الرأي العام المصري والعربي والأفريقي والإسلامي والعالمي.

وقال "عامر" في بيان، اليوم، إن السيسي طاف بممثلي العالم حول جميع القضايا التي تهم شعوب الكرة الأرضيّة خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التي باتت تهدد أي دولة بالعالم، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون له دوره في المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن الأخذ برؤية الرئيس يخلص العالم من الإرهاب.

ووجه عامر التحية للرئيس السيسي على رؤيته الواضحة والحاسمة بشأن ملف إحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل على إنهاء هذا الصراع التاريخي في ضوء مقررات الشرعية الدولية وبما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن أخذ المجتمع الدولى أيضا برؤية السيسي بشأن الأوضاع المتردية داخل سوريا وليبيا واليمن يُنهي هذه المشكلات والأزمات داخل هذه الدول.​