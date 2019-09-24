الأوقاف: إضافة المجلس العلمي إلى أنشطة "الأعلى للشئون الإسلامية"

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إطلاق المجلس العلمي ضمن أنشطة المجلس بداية من الشهر المقبل، كأحد أهم الأنشطة العلمية الجديدة للمجلس.

وأوضحت الأوقاف أن إطلاق المجلس يأتي في إطار سعي الوزارة الدائم إلى إحداث حراك فكري وعلمي وثقافي مستمر، كما يعد المجلس العلمي الجديد لقاء شهريًا بحضور نخبة مختارة من العلماء والكتاب والمثقفين في نقاش علمي حر حول قضية الشهر العلمية، التي يتم اختيارها بعناية في أهم قضايا الفكر الإسلامي المعاصرة وبخاصة ما يتصل بتجديد الفكر الديني وبناء الشخصية وفقه الواقع.