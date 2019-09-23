وزيرة الصحة: الكشف على أكثر من مليوني سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية، لمليونين و46 ألفا و414 امرأة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت أول يوليو الماضي، وحتى أمس الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم تحويل 146 ألفًا و775 امراة، لإجراء الفحوصات المتقدمة بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية).

ولفت إلى أن محافظة القليوبية أكثر المحافظات تردداً بعدد 418 ألفًا و137 امرأة تم فحصهن، مضيفاً أنه تم مد فترة المرحلة الأولى، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للسيدات للفحص، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي، تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء محافظات المرحلة الأولى، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاماً.

وأضاف، أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقاً طبياً من السيدات، حيث أن الفرق التي ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك منذ انطلاق المبادرة بهدف الوقوف على الصعوبات التى واجهتها أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، والتدريب المستمر على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، بالإضافة إلى اطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة، منوهاً إلى أنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحوري التشخيص والعلاج، موضحاً أنه سيتم إطلاق المبادرة في محافظات المرحلة الثانية أول أكتوبر المقبل.​