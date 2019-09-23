وزير الزراعة يبحث التعاون مع سفير مصر بجنوب السودان

كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد منصور سفير مصر الجديد بدولة جنوب السودان، سبل التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور ماهر المغربي المشرف على مشروع المزارع الافريقية المشتركة.

وحسب بيان، اليوم، ناقش الجانبان الإجراءات الخاصة بإنشاء المزرعة المصرية المشتركة في جنوب السودان، وإمكانية زراعة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر والأعلاف بها، فضلا عن تخصيص جزء منها للإنتاج الحيواني.

وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانية العمل أيضا من خلال تلك المزرعة على تدريب المزارعين والمربيين بجنوب السودان، على الرعاية البيطرية وبرامج التسمين والممارسات الجيدة في الزراعة.

وناقش السفير المصري في جنوب السودان إمكانية زيادة الفرص التدريبية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال المركز الدولي المصري للزراعة، للاشقاء من دولة جنوب السودان.