برلماني: وعي الشعب المصري وقف للقنوات المعادية لمصر بالمرصاد

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الشائعات والأكاذيب تعد من أخطر حروب الجيل الرابع، ولكن وعي الشعب المصري وقف لها بالمرصاد، وكشف أكاذيب القنوات الفضائية المعادية لمصر، مؤكدًا أن الأكاذيب والشائعات ومحاولة نشر الفوضى لن تدمر مصر.

ووجه عبدالعزيز، من خلال بيان، اليوم الأحد، الشكر للشعب المصري لكشفة أكاذيب تلك القنوات التي كان هدفها تدمير أهم بلد عربي مستقر بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يعمل بكل طاقتة ليكون من البلدان المتقدمة بكل معنى الكلمة اقتصاديًا وعسكريًا في وقت صعب يمر على منطقة الشرق الأوسط حيث نجحت سيناريوهات الفوضي في تدمير معظم دوله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وحرب فناء، استطاعت مصر بقيادة سياسية هي الأكثر عملًا والأكثر جهدًا والأكثر إصرارًا على نجاح مصر، بمساندة شعب واعِ ومتماسك يساند زعيمه الذي وهبه الله لمصر في سنوات البناء الصعبة، والذي تحمل عنائها ومخاطرها، لتصل مصر إلى مصاف الدول الكبرى، داعيًا جموع الشعب المصري لاستكمال البناء لنحصد جهد ومثابرة 6 سنوات كان الشعب المصري بطلا فيها.