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    "لمنع التناقض واللبس".. "أبو شقة" يعلن نفسه متحدثًا باسم حزب الوفد

    09:45 م السبت 21 سبتمبر 2019
    "لمنع التناقض واللبس".. "أبو شقة" يعلن نفسه متحدثًا باسم حزب الوفد

    المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد


    كتبت - ميرا إبراهيم:
    أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتفعيل لائحة الحزب باعتبار رئيس الحزب هو المتحدث الرسمي له والمعبر عن سياساته.

    وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن القرار جاء لتوحيد الجهة مصدر القرار؛ نظرًا لحساسية القضايا المطروحة على الساحة، وتداركًا لأي تناقض أو لبس.

    وأوضح الحزب أنه سيتم إبلاغ أعضاء الهيئة العليا ورؤساء لجان المحافظات بالقرار للالتزام به؛ إعمالًا لنص اللائحة.

    بهاء أبو شقة حزب الوفد
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