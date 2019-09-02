"البيئة" تجتمع بمتعهدي جمع قش الأرز بالدقهلية

كتب- محمد نصار:

عقد جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا، اجتماعًا مع متعهدي مواقع جمع قش الأرز بالدقهلية بالإدارة الزراعية بميت سويد، في إطار تكليفات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود والحملات البيئية استعدادًا لموسم جمع قش الأرز.

وحسب بيان، الاثنين، تناول الاجتماع، عرض آلية العمل وفق بروتوكول تجميع قش الأرز والتأكيد على مهمات الحماية المدنية بالمواقع والاشتراطات الواجبة لعملية الجمع، وتكثيف الجهود لعدم حدوث حالات حرق وتعظيم الاستفادة من المتبقات الزراعية.

وفي إطار جهود وزارة البيئة وحملات التوعية التي تنظمها للتعريف بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، نفذ فرع البيئة لشرق الدلتا عددًا من حملات التوعية البيئية واللقاءات مع المزارعين بالعزب والنجوع، حيث تم تنفيذ حملة توعية بيئية بعزبة أبوالعينين - ميت غمر، والحديث المفصل مع المزارعين عن طرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف، وجهود وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء.

وطالب المزارعون بزيادة معدات الجمع والنقل والكبس والفرم للمتعهدين هذا العام لاستمرار النجاح في مواجهة السحابة السوداء خلال الأعوام الماضية خاصة في ضوء المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة لمواجهة نوبات التلوث الحادة.